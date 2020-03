नई दिल्ली. Coronavirus India lockdown Timepass Movies: दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त कोरोना वायरस के प्रकोप से बुरी तरह डरी हुई है. चीन के वुहान शहर से निकले इस वायरस की जद में अब तक दुनिया के करीब 6 लाख लोग आ गए हैं और 26 हजार से ज्यादा लोगों की इस वैश्विक महामारी में मौत हो चुकी है. दुनिया एक तिहाई आबादी इनदिनों लॉकडाउन में है और वे घरों में एक तरह से बंद हैं. इस मुश्किल वक्त में लोग दाना पानी की जुगत के साथ ही किसी तरह इस विपदा के टलने की जद्दोजहद के साथ ही इंतजार में हैं कि एक न एक दिन बुरा वक्त बीत जाएगा और फिर से नई सुबह यानी खुशियों के पहरे में लोग अपने घरों से बाहर निकल खुद को महफूज पाएंगे.

भारत की 1 अरब 35 करोड़ आबादी इनदिनों घरों में रहने को मजबूर है और लाखों लोग इनके दाना पानी और जरूरी सुविधाओं के जुगत में सड़कों पर दिन रात मेहनत करते दिख रहे हैं. ऐसे में जिनके पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ है और वे अपने घरों में टाइमपास की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ अच्छी फिल्में और वेब सीरीज की एक लिस्ट बताने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन तो हैं ही, साथ ही अवॉर्ड विनिंग भी हैं. आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, वूट समेत अन्य ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर ये फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं.

अमेजन प्राइम पर बीते दिनों साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट रिलीज हुई है, जिसे इस साल 4 ऑस्कर अवॉर्ड मिले हैं. बांग जून हो की फिल्म पैरासाइट का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था. इसके साथ ही अमेजन प्राइम पर ही मलयालम फिल्म वायरस भी है, जो कि केरल में 2 साल पहले जीका वाइरस के प्रकोप से सैकड़ों लोगों की हुई मौत पर आधारित है. इसके साथ ही अमेजन प्राइम वीडियो पर साल 2011 में रिलीज हुई Contagion फिल्म भी है जिसे देखकर आपको हालिया कोरोना वायरस के कहर का अंदाजा हो जाएगा. अमेजन प्राइम वीडियो पर आप अल पचीनो की वेब सीरीज हंटर भी देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर कुछ अच्छी फिल्में और वेब सीरीज की बात करें तो आप Into the Wild, Pandemic, 12 Strong, The Irishman, Guilty, Marriage story, The two popes, Seven years in tibet जैसी फिल्मों के साथ ही ताजमहल 1989, ‌Bodyguard, Sherlock, House of cards, Bad Blood, Black mirror जैसी बेहतरीन वेब सीरीज भी हैं. जी5 पर ऑपरेशन परिंदे, होटल मुंबई जैसी फिल्में देख सकते हैं. हॉटस्टार पर आप नीरज पांडे की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स तो जरूर ही देखें, क्योंकि आज के समय इससे बेहतर और कुछ देखने को नहीं है. इसके साथ ही हॉटस्टार पर आप कंगना रनौत की फिल्म पंगा भी देख सकते हैं.

