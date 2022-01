Corona Update

नई दिल्ली . Corona Update देशभर में कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है. बीते 24 घंटो में भारत में कोरोना के 3लाख 18 हजार से ज़्यादा केस सामने आए है. वहीँ ओमिक्रॉन का ग्राफ 9 हजार के पार पहुंच गया है. बीते 24 घंटो में कोरोना से 484 लोगों की मौत हुई हैं. इस बीच जो राज्य कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे है, उसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है.

केरल (Corona Update)

केरल में बीते 24 घंटो में कोरोना के 46,387 नए मामले सामने आए हैं, वहीँ इस वायरस से पिछले 24 घंटो में 32 लोगों की मौत हुई हैं.

तमिलनाडु में कोरोना के 28561 नए मामले (Corona Update)



तमिलनाडु में कोरोना के 28561 नए मामले सामने आए हैं जबकि 39 लोगों की मौत हो गई है. इसी के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 179205 हो गई है.

COVID19 | 28,561 new cases & 39 deaths recorded in Tamil Nadu today; Active case tally at 1,79,205 pic.twitter.com/YGOrLmGJDK — ANI (@ANI) January 20, 2022

कर्नाटक Corona Update

कर्नाटक में कोरोना के मामलों से हाहाकार मचा हुआ, 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 47,754 नए मामले सामने आए हैं, अकेले बेंगलुरु में आज 30 हज़ार नए केस आए हैं, जो कल की तुलना में 7 हजार ज़्यादा हैं. आज आए मामलों के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 18.48% हो गया है.

Karnataka reports 47,754 fresh #COVID19 cases, 22,143 recoveries, and 29 deaths in the last 24 hours. The positivity rate stands at 18.48% & active cases are 2,93,231: Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar pic.twitter.com/tpfJeeWhSe — ANI (@ANI) January 20, 2022

आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12615 नए मामले (Corona Update)

आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12615 नए मामले सामने आए हैं जबकि 3674 लोग ठीक हो गए हैं. इसके अलावा 5 लोगों की मौत हो गई है.

Andhra Pradesh reports 12,615 new #COVID19 cases, 3674 recoveries and 5 deaths in the last 24 hours. Active cases 53,871 pic.twitter.com/gtG3xnRaNT — ANI (@ANI) January 20, 2022

झारखंड में कोरोना के 2,600 नए मामले, 12 की मौत

झारखंड में बीते 24 घंटो में कोरोना के 2,617 नए मामलें आए हैं,, वहीँ इस वायरस से 12 लोगों की मौत हुई हैं. आज आए मामलों की बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,12,939 हो गई हैं.

गुजरात में कोरोना के 24485 मामलें

गुजरात में कोरोना के 24485 नए मामले सामने आए हैं जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है. इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है.

COVID19 | Gujarat reports 24,485 fresh cases & 13 deaths in last 24 hours; Active cases tally rise above 1 lakh — ANI (@ANI) January 20, 2022

असम में कोरोना के 7,929 मामलें

असम में बीते 24 घंटो में कोरोना के 7,929 नए मामलें दर्ज किए गए हैं. वहीँ इस वायरस से 12 लोगों की मौत होती हैं. आज आए मामलों के बाद राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12 फीसदी के पार पहुंच गया हैं.

Assam reports 7,929 new cases & 12 deaths today; Overall positivity at 12.92%, recovery rate at 92.81%: CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/HCZ90KkyKn — ANI (@ANI) January 20, 2022

जम्मू-कश्मीर में कोरोना 5992 नए मामले

जम्मू-कश्मीर में कोरोना 5992 नए मामले सामने आए हैं जबकि 1177 लोग ठीक हो हगए हैं. इसके अलावा 7 लोगों की मौत हो गई है. इसी के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 31044 हो गई है.

J&K reports 5992 new #COVID19 cases, 1177 recoveries and 7 deaths in the last 24 hours. Active cases 31,044 pic.twitter.com/ZaCRBozpnu — ANI (@ANI) January 20, 2022

West Bengal reports 10,959 new #COVID19 cases, 17,815 recoveries, and 37 deaths in the last 24 hours. Active cases 1,44,809

Positivity rate 16.27% pic.twitter.com/NK24PVMP3i — ANI (@ANI) January 20, 2022

दिल्ली में कोरोना के 12,306 नए मामले

देश के ज्यादातर राज्यों में जहाँ कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वहीं राजधानी दिल्ली में मामलों में कमी देखने को मिल है. 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 12,306 नए मामले सामने आए हैं जबकि 18,815 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं लेकिन इसमें हैरानी वाली बात तो ये है कि राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना से 41 मौतें हुई हैं, जो अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा हैं

Delhi reports 12,306 new #COVID19 cases, 18,815 recoveries and 43 deaths in the last 24 hours. Active cases 68,730

Positivity rate 21.48% pic.twitter.com/QHXHLhD6Qi — ANI (@ANI) January 20, 2022

मुंबई में कोरोना के 5708 नए मामले, 12 की मौत

मुंबई में कोरोना वायरस के 5708 नए केस सामने आए हैं जबकि 12 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है.

