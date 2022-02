केरल. kerala Corona Update देशभर में कोरोना की तीसरी बीच लगातार कोरोना का ग्राफ डाउन हो रहा है. इस बीच बीते 1 दिन में देशभर में कोरोना के 83,876 नए मामलें सामने आए जबकि 895 लोगों ने इस दौरान अपना दम तोड़ दिया हैं। वहीँ दक्षिण भारत के राज्य केरल में भी लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है. यह बीते 1 दिन में कोरोना के 22,524 नए मामलें सामने आए है जबकि 14 लोगों की इस दौरान मौत हुई हैं. बीते 1 दिन में 49,586 लोग कोरोना से ठीक होकर वापस अपने घर लौटे है.

Kerala reports 22,524 new #COVID19 cases, 49,586 recoveries & 14 deaths in last 24 hours.

113 deaths which were not added due to lack of documents and 733 deaths as per new guidelines of central government: State Government

