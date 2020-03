नई दिल्ली: चीन से फैला कोराना वायरस राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है कि कोरोना वायरस का पहला मामला दिल्ली में दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक कोराना वायरस के दो नए मामलों की पुष्टि हुई है जिसमें पहला दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है और दोनों पर नजर रखी जा रही है. इन दो नए मामलों को मिलाकर भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पांच तक पहुंच गई है. इससे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित तीन मरीजों की पुष्टि हुई थी जो तीनों केरल के रहने वाले थे और हाल ही में चीन से लौटे थे.

चीन के शहर वुहान में जनमा कोरोना वायरस आज दुनिया के 60 देशों तक फैल गया है. इस वायरस ने अबतक 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है जिनमें सबसे ज्यादा 2912 लोगों की जान अकेले चीन में गई है. इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 80 हजार से ऊपर है जिनका अलग-अलग देशों में ईलाज चल रहा है.

Update on #COVID19:

Two positive cases of #nCoV19 detected. More details in the Press Release.#coronoavirusoutbreak #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/kf83odGo8f

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) March 2, 2020