नई दिल्ली. Corona Virus in Nepal भारत के साथ-साथ उसके पड़ोसी देशो में भी कोरोना का कहर बढ़ने लगा है. नेपाल में पहली बार एक दिन में कोरोना के एकसाथ 10258 नए मामले सामने आए हैं. अकेले काठमांडू में बीते 24 घंटो में 5549 मामले आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेली हेल्थ बुलेटिन में कहा कि यह पहली बार है जब देश में एकदिन में सर्वधिक केस दर्ज किए गए है. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देशभर में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 39,223 हैं. इनमें से 37,826 सेल्फ आइसोलेशन में, 1,218 इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में, 151 आईसीयू में और 28 वेंटिलेटर पर हैं. वहीँ कोरोना वायरस से देश में अब तक 11,624 लोगों की मौत हो चुकी है.

इससे पहले सोमवार को नेपाल में कोरोना वायरस के 5000 से अधिक मामलें आए थे, जो देश के लिए 2021 के मध्य से सर्वाधिक दैनिक मामले थे. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में लगातार कोरोना के मामलें बढ़ रहे हैं

भारत में पिछले 24 घंटो में कोरोना के 2 लाख 38 हजार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. वहीँ इस वायरस से 310 लोगों की मौत हुई है. देशभर में डेली पॉजिटिविटी रेट 14.43 फीसदी पहुंच गया है.

India reports 2,38,018 COVID cases (20,071 less than yesterday), 310 deaths, and 1,57,421 recoveries in the last 24 hours.

Active case: 17,36,628

Daily positivity rate: 14.43%

8,891 total Omicron cases detected so far; an increase of 8.31% since yesterday pic.twitter.com/CaYmWHCPKX

