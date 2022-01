नई दिल्ली. Corona Update देशभर में पिछले कुछ दिन से कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. बीते 24 घंटो में देशभर में कोरोना के 2 लाख 55 हजार से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, वहीँ इस वायरस से बीते 24 घंटो में 625 लोगों की मौत हुई हैं. जहां एकओर देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, तो वही दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे है, जहां अभी भी कोरोना बेलगाम होता दिखा रहा है. इस बीच दक्षिण भारत के राज्य केरल में बीते 24 घंटो में 54,537 मामलें सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की बीते एक दिन में मौत हुई हैं.

Kerala reports 54,537 fresh COVID cases, 30,225 recoveries, and 13 deaths in the last 24 hours

Active cases: 3,33,447

Death toll: 52,786 (81 deaths added due to lack of documents & 258 deaths added to COVID death list as per Centre's guidelines)

— ANI (@ANI) January 28, 2022