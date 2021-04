नई दिल्ली. महाराष्ट्र कोरोना को कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. हर दिन 50 हजार से अधिक केस दर्ज किए जा रहे हैं.महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक अस्पताल में एक ही दिन में सात लोगों की मौत के बाद जिले में हड़कप मच गया. अस्पताल में रिश्तेदारों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी और सुविधा में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया. उनकी मृत्यु हो गई – सभी गहन देखभाल इकाई से रिपोर्ट किए गए – वसई-विरार नगर निगम को भी बड़े संकट का संकेत दे सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में नाला सोपारा अस्पताल है. हालांकि, तृतीयक देखभाल केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि मरीज प्रवेश के समय पहले से ही गंभीर स्थिति में थे.

मौत की सूचना के तुरंत बाद, अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई, ताकि उसके उपद्रव को रोका जा सके. परिसर में जमा हुए लोगों में से कुछ ने कहा कि अगर उन्हें पहले से स्थिति के बारे में सूचित किया गया था, तो पीड़ितों को मुंबई या अन्य स्थानों पर अन्य सुविधाओं के लिए स्थानांतरित किया जा सकता था.

भीड़ को देखते हुए गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस अस्पताल परिसर में पहुंची. इसके अलावा, अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि रोगियों ने इसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कम था, वे उम्र में उन्नत थे, और सह-रुग्णताएं थीं.

Maharashtra: Anger sparked in people after 7 COVID patients died allegedly due to lack of oxygen at a hospital in Nalasopara

"It's only hospital accepting critical patients in the area. Those patients died either due to their age or co-morbidities," said a doctor from hospital pic.twitter.com/d98ToNFQJV

— ANI (@ANI) April 13, 2021