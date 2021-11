नई दिल्ली. देश भर थम रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक चिंताजनक खबर आ रही है कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में नया वैरिएंट B.1.1.529 मिला है जिसे बहुत खतरनाक माना जा रहा है. इसको लेकर केंद्र ने राज्यों को अलर्ट भेजा है और इन देशों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और उन पर निगरानी रखने को कहा गया है.

वैश्विक स्तर पर कोरोना के नए वैरिएंट की आहट मिल रही है. दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में यह नया वैरिएंट पाया गया है. दक्षिण अफ्रीका में अब तक 100 लोग इस नए वैरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं. दक्षिण अफ्रीका की द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्यूनिकेबल डिजीस (NICD) के मुताबिक यह संक्रामक हो सकता है. NICD ने बताया कि इस नए कोरोना वायरस वैरिएंट का नाम है B.1.1.529. दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने NGS-SA के सदस्य सरकारी प्रयोगशालाओं और निजी प्रयोगशालाओं को तत्काल जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी है, जिससे इस वैरिएंट के घातक प्रभाव के बारे में पता चल सके.

"Imperative that all int'l travellers travelling from & transiting through these nations & incl other 'at risk' nations indicated in revised guidelines for int'l arrivals are subjected to rigorous screening &testing. Their contacts must also be tracked & tested," reads the letter

