नई दिल्ली: कोरोना लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फसे प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की खबर है. रेलवे ने मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है. लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज यानी शुक्रवार को रवाना हो गई. लॉकडाउन के बाद पहली बार है जब देश में ट्रेन का परिचालन हुआ है. इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी सावधानी के साथ लाया जा रहा है. खबर है कि आज रात तक ये ट्रेन झारखंड के हटिया पहुंच जाएगी. अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में रेलवे इसी तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद प्रवासी मजदूरों और छात्र-छात्राओं को उनके घर पहुंचाने का कार्य करेगी.

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार के मुताबिक तेलंगाना से खुली इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी मजदूर हैं. अरुण कुमार ने ये भी कहा कि इस तरह की और ट्रेनें देशभर में चलाई जानी है या नहीं, इस संबंध में आज फैसला लिया जाएगा. बतौर अरुण कुमार ट्रेन आज सुबह 4:50 बजे तेलंगाना के लिंगरपल्ली से खुली है, जो देर रात तक झारखंड के हटिया पहुंचेगी.

A one-off special train was run today from Lingampalli (Hyderabad) to Hatia (Jharkhand) on request of the Telangana Government & as per the directions of Union Railway Ministry. pic.twitter.com/9YptotxcbV

— ANI (@ANI) May 1, 2020