नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों पहले की ही तरह बंद रहेंगी साथ ही हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. लॉकडाउन-4 में भी मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. ये जोन हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन. जोन के हिसाब से ही लॉकडाउन में ढील मिलेगी. हालांकि कौन सा इलाका कौन से जोन में आता है इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी. नए आदेश के मुताबिक 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा. इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte

— ANI (@ANI) May 17, 2020