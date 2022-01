कर्नाटक, Corona in Karnataka: कर्नाटक में कोरोना के मामलों से हाहाकार मचा हुआ, 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 47,754 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही अकेले बेंगलुरु में 30 हज़ार नए केस आए हैं, जबकि बीते दिन राज्य में कोरोना के 40,000 मामले आए थे और बेंगलुरु में 23 हज़ार केस आए थे. इसके साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 18.48% हो गया है.

Daily new cases in Bengaluru cross 30k today: ◾New cases in State: 47,754 ◾New cases in B'lore: 30,540 ◾Positivity rate in State: 18.48% ◾Discharges: 22,143 ◾Active cases State: 2,93,231 (B'lore- 200k) ◾Deaths:29 (B'lore- 08) ◾Tests: 2,58,290 #COVID19 #OMICRON

दक्षिण राज्यों की बात करें तो इस समय कोरोना सबसे ज्यादा केरल और कर्नाटक में ही अपना कहर बरपा रहा है. केरल में भी 24 घंटों में कोरोना के 46,387 नए मामले सामने आए हैं.

केरल में कोरोना का कहर जारी है. बीते 24 घंटो में देशभर में कोरोना के 3 लाख 13 हजार से अधिक केस सामने आए है, वहीँ इस वायरस से 484 लोगों की मौत हुई हैं. वहीँ जो राज्य इस वक़्त कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे है, उसमे केरल, महारष्ट्र, कर्नाटक और पस्चिम बंगाल शामिल है. केरल में बीते 24 घंटो में कोरोना के 46,387 नए मामले सामने आए हैं, वहीँ इस वायरस से पिछले 24 घंटो में 32 लोगों की मौत हुई हैं.

Kerala reports 46,387 new #COVID19, 15,388 recoveries and 32 deaths in the last 24 hours. 309 deaths were added to COVID death list as per the guidelines of central government. Death toll stands at 51,501: State Government

