नई दिल्ली. Corona hike देशभर में कोरोना का कहर जारी है. बीते 24 घंटो में देशभर में कोरोना के 3 लाख 13 हजार से अधिक केस सामने आए है, वहीँ इस वायरस से 484 लोगों की मौत हुई हैं. वहीँ जो राज्य इस वक़्त कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे है, उसमे केरल, महारष्ट्र, कर्नाटक और पस्चिम बंगाल शामिल है. केरल में बीते 24 घंटो में कोरोना के 46,387 नए मामले सामने आए हैं, वहीँ इस वायरस से पिछले 24 घंटो में 32 लोगों की मौत हुई हैं.

डेली हेल्थ बुलेटिन के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटो में कोरोना से जंग जीतकर 15, 388 लोग वापस घर लौटे हैं.

Kerala reports 46,387 new #COVID19, 15,388 recoveries and 32 deaths in the last 24 hours. 309 deaths were added to COVID death list as per the guidelines of central government. Death toll stands at 51,501: State Government

— ANI (@ANI) January 20, 2022