नई दिल्ली. COP26 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक 500 GW तक पहुंच जाएगा और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करेगा। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा।

प्रधान मंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ी को मुद्दों से अवगत कराने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतियों को शामिल करने की आवश्यकता है। “हमें अनुकूलन को अपनी विकास नीतियों और योजनाओं का मुख्य हिस्सा बनाना है। भारत में, ‘नल से जल’, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने न केवल हमारे नागरिकों को गोद लेने का लाभ दिया है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया है,” पीएम मोदी ने कहा।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका न केवल तालिका में वापस आ गया है, बल्कि उदाहरण के साथ आगे चल रहा है। बिडेन ने सभा को बताया, “हम विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने में मदद करने के लिए और अधिक करना चाहते हैं।”

इस बीच, ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि दुनिया एक “कयामत के दिन” से बंधी हुई है। उन्होंने पृथ्वी की स्थिति की तुलना काल्पनिक गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड से की – एक बम से बंधा हुआ जो ग्रह को नष्ट कर देगा और यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि इसे कैसे निष्क्रिय किया जाए।

जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं के खिलाफ छोटे द्वीपीय राज्यों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक नया कार्यक्रम शुरू करेंगे। 2019 में भारत द्वारा शुरू की गई आपदा रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) के लिए गठबंधन की पहली बड़ी पहल है लचीला द्वीप राज्यों या IRIS के लिए बुनियादी ढांचा।

प्रयास सदस्य देशों में जलवायु-सबूत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और जापान सहित छब्बीस देश पहले से ही गठबंधन का हिस्सा हैं।

गठबंधन कोई नया बुनियादी ढांचा नहीं बनाएगा – बल्कि, यह सदस्य देशों के लिए एक ‘ज्ञान केंद्र’ के रूप में काम करेगा, जो बुनियादी ढांचे के आपदा-प्रूफिंग के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा और सीखेगा। यह सदस्य देशों में मौजूदा और आगामी बुनियादी ढांचे को बाढ़, गर्मी, चक्रवात, जंगल की आग और बारिश जैसी जलवायु आपदाओं के खिलाफ अधिक मजबूत और लचीला बनाने की दिशा में काम करेगा।

सीडीआरआई के अनुमानों के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे को अधिक लचीला बनाने में निवेश किया गया प्रत्येक एक डॉलर आपदा आने पर संभावित रूप से $4 से अधिक के नुकसान को बचा सकता है।

व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देशों द्वारा की गई कार्रवाइयों के बावजूद, आने वाले वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। देश पहले से ही हर साल अधिक तीव्र बाढ़, गर्मी की लहरों और जंगल की आग का सामना कर रहे हैं, और वे समस्या की तात्कालिकता का एहसास करते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत का पूर्वी तट, विशेष रूप से ओडिशा और आंध्र प्रदेश, हर साल अधिक शक्तिशाली और लगातार चक्रवातों का सामना कर रहा है। अग्रिम चेतावनी और ट्रैकिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए धन्यवाद, और लोगों को समय पर निकालने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में जीवन के नुकसान में काफी कमी आई है। लेकिन बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए, बिजली संयंत्र काम करना बंद कर देते हैं, संचार टावर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और स्ट्रीट लाइटें उखड़ जाती हैं, और ट्रेनों और उड़ानों को रोकना पड़ता है। इन सबका व्यापक प्रभाव पड़ता है, और क्षति और व्यवधान की मौद्रिक लागत हर साल अरबों डॉलर में चलती है।

सीडीआरआई भारत की दूसरी अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल है; पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) था, जिसे 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।

आईएसए का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर दोहन और दोहन को बढ़ावा देना है। भूमध्यरेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष के अधिकांश समय बहुत अच्छी धूप मिलती है, जो इस बेल्ट के कई देशों की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

आईएसए इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और वित्त की लागत को कम करके, जो सौर ऊर्जा की तेजी से, बड़े पैमाने पर तैनाती की सुविधा प्रदान कर सकता है। यह बड़ी संख्या में देशों से मांग को एकत्रित करके, उपकरण और ग्रिड को मानकीकृत करके और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर ऐसा करने की उम्मीद करता है।

इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) 100 से अधिक देशों के माध्यम से एक साझा ग्रिड का प्रस्ताव करता है। विचार ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करना, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता में स्थानीय और प्राकृतिक उतार-चढ़ाव को दूर करना और हर समय विश्वसनीय बेसलोड क्षमता बनाए रखना है।

आईएसए और सीडीआरआई भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर जलवायु मिशन नेतृत्व का दावा करने का एक प्रयास है। दोनों को विकासशील और विकसित देशों से व्यापक समर्थन मिला है।

सौर गठबंधन के परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा में बड़े पैमाने पर स्विच के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जबकि ऊर्जा पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों को भी संबोधित किया जाएगा।

सीडीआरआई का उद्देश्य अनुकूलन लक्ष्य प्राप्त करना है। साथ में, वे वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए भारत के दृष्टिकोण का आधार बनाते हैं जो इक्विटी, विकास और विकासशील और कम से कम विकसित देशों की विशेष जरूरतों के मुद्दों को भी ध्यान में रखता है।

चूंकि OSOWOG ISA के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक विशिष्ट कार्य कार्यक्रम है, IRIS सीडीआरआई पहल का संचालन करना चाहता है।

Climate change is a major threat to existence to many developing countries. We must take major steps to save the world. It is the need of the hour & will prove the relevance of this platform. I'm hopeful that decisions taken in Glasgow will save future of our next generations: PM pic.twitter.com/QCCHi7mK9d

— ANI (@ANI) November 1, 2021