नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा. इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की. विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, सांसद शशी थरूर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नजर आए.

बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इस दौरान कुछ नेताओं के हाथ में बैनर भी दिखे जिनपर लिखा था ‘इस्तीफा दें गृहमंत्री अमित शाह’.

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध को लेकर हुई दो समुदायों की हिंसा में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. जबकि सैंकड़ों लोग घायल हो गए. उत्तरी- पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा, अशोक नगर, करावल नगर समेत कई जगहों पर हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने लोगों के घर तक फूंक डाले. पूरे के पूरे बाजारों में आग लगा दी. सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया.

46 people lost their lives and over 200 have been injured in the violence that engulfed Delhi last week. The HM must take responsibility for his failures and resign with immediate effect. #इस्तीफा_दो_AmitShah pic.twitter.com/PCN6xhoqOD

— Congress (@INCIndia) March 2, 2020