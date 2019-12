नई दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज यानी 28 दिसंबर को अपना 135वां स्थापना दिवस मना रही है. अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने अलग-अलग जगहों पर कांग्रेस स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. देशभर के सभी प्रदेश कांग्रेस कमिटी कार्यालयों में भी स्थापना दिवस मनाया गया और शांति मार्च निकाला.

अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली के 24, अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया. इस दौरान सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण कर बच्चों को मिठाइयां बांटीं. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एके एंटनी, मोतीलाल वोरा, आनंद शर्मा समेत अन्य कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

वहीं लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का 135वां स्थापना दिवस समारोह मनाया. इस कार्यक्रम में ईस्ट यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद और राज बब्बर समेत अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे.

सुरक्षा घेरे को तोड़ प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचा शख्स-

लखनऊ पार्टी कार्यालय में शनिवार को हो रहे स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी की सुरक्षा को तोड़ एक शख्स उनसे मिलने पहुंच गया. प्रियंका गांधी मंच पर सलमान खुर्शीद और अन्य नेताओं के साथ बैठी हुई थीं. तभी एक व्यक्ति उनके पास आया तभी प्रियंका गांधी उठकर खड़ी हो गईं. उनके आस-पास सुरक्षाकर्मी और अन्य लोगों ने उसे दूर हटाने की कोशिश की. हालांकि प्रिंयका ने उससे बात की, हाथ मिलाया और फिर वह चला गया.

आगामी विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी कांग्रेस- प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्य विपक्षी पार्टियां खामोश हैं. कोई मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है. लेकिन कांग्रेस डरने वालों में से नहीं है और अकेले भी रहेंगे तो भी आवाज उठाते रहेंगे. अगले विधानसभा चुनाव में हमने अकेले लड़ने की तैयारी कर ली है.

प्रियंका ने कहा कि जो देशभर में एनआरसी की चर्चा फैलाते हैं, आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं थी. ये देश आपको पहचान रहा है, आपके कार्यकर्ता को पहचान रहा है और आपके झूठों से ऊब चुका है.

दिल्ली में कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने सड़कों पर शांति मार्च निकाला.

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने भी शनिवार को पार्टी का 135वां स्थापना दिवस मनाया गया. जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य बड़े नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम के साथ ही जयपुर में इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिल शांति मार्च भी निकाला.

