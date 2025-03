नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को निजी शिक्षण संस्थानों में संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून बनाने की मांग दोहराई। यह अनुच्छेद 2005 में 93वें संशोधन अधिनियम के जरिए लागू किया गया था। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधानों के तहत आरक्षण देने की अनुमति देता है।

