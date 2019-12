नई दिल्ली. दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हो गई. कांग्रेस की यह रैली बीजेपी को घेरने के लिए कम और राहुल गांधी को वापस लॉन्च करने की तैयारी ज्यादा लगती है. हजारों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के मास्क दिए गए हैं. सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बड़े-बड़े पोस्टर और हॉर्डिंग्स ग्राउंड में लगे हैं.

झारखंड और दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस की रैली देशभर के साथ-साथ विदेशों में भी हो रही है. सभी जगहों पर राहुल को मुखिया के तौर पर आगे रखा गया. लंदन और न्यूयॉर्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के समर्थन में रैली कर रहे हैं.

कांग्रेस की इस रैली की तैयारी पिछले काफी समय से थी. कांग्रेस चाहती है कि इस रैली के जरिए एक बार फिर पार्टी में फिर दम फूंक दिया जाए. पिछले काफी समय से कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई चल रही है, उसपर भी शायद विराम लगा दिया जाए.

कमलनाथ हो या अशोक गहलोत, सबकी पसंद राहुल गांधी

रैली के बहाने दम सिर्फ पार्टी में नहीं राहुल गांधी की छवि में भी फूंका जा रहा है. लोकसभा चुनाव हारकर इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी की जगह उनकी मां सोनिया गांधी को दी गई. जब से ही पार्टी में दो फाड़ नजर आने लगी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ- साथ कई बड़े कांग्रेस नेता चाहते हैं अब राहुल एक बार फिर पार्टी की कमान संभाल लें.

We have to say that enough is enough. This is not many countries, this is not many religions, this is not many castes, this is first ONE country: Shri @RahulGandhi #BharatBachaoRally pic.twitter.com/P2Uvb4YPFO

— Congress (@INCIndia) December 14, 2019