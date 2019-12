नई दिल्ली. Congress Bharat Bachao Rally Highlights: आर्थिक मंदी, किसान विरोधी नीतियों, महिला हिंसा, बेरोजगारी और संविधान पर हमले जैसे मुद्दों के लेकर काग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली के नाम से बड़ी रैली करने जा रही है. इस रैली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं.

मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए देश के अलग-अलग हिस्से से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं. रामलीला मैदान में इस रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आयोजित होने वाली कांग्रेस की इस भारत बचाओ रैली का उद्देश्य भाजपा सरकार की विभाजनकारी नीतियों को उजागर करना है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली के माध्यम से मोदी सरकार गलत नीतियों को उजागर करेंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मुख्मंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे समेत कई अन्य नेताओं ने रामलीला मैदान का दौरा किया और शनिवार को भारत बचाओ रैली की तैयारियों की समीक्षा की है. भारत बचाओ रैली के शुरू होने के पहले कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आवाज उठाकर कदम बढ़ाओ, इन तानाशाहों से देश बचाओ. देश हमारी जान है और तिरंगा आन है, संघर्ष में पीछे छूटो ना, शक्ति ही पहचान है.

