Congress Bharat Bachao Rally In US London Abroad: कांग्रेस पार्टी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महिला हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आज यानी शनिवार को भारत बचाओ रैली करने जा रही है. कांग्रेस दिल्ली के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में मोदी सरकारी का नीतियों के खिलाफ भारत बचाओ रैली निकालेगी. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से लेकर सऊदी अरब तक के भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन करेंगे. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ता आर्थिक संकट और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ मोदी सरकार को घेरते नजर आएंगे.

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ट ने बताया कि ओवरसीज कांग्रेस की इकाइयां भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन कर पार्टी की भारत बचाओ रैली को समर्थन देने का काम करेंगी. वशिष्ट के मुताबिक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, सऊदी अरब में कई कार्यकर्मों का आयोजन करेंगे. हमने बाकी देशों में मौजूद अपनी यूनिटों को भी दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली के समर्थन में सभाएं करने के निर्देश दिए हैं.

Members of the @INCOverseas will join the Bharat Bachao Rally by demonstrating around the world. Our message to save India from divisiveness, arrogance & incompetence will be spread worldwide. pic.twitter.com/iCLksmZVVs

— Congress (@INCIndia) December 13, 2019