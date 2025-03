नई दिल्ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार, 7 मार्च को विधानसभा में अपना 16वां बजट पेश किया। रमजान के महीने और जुमे के दिन पेश हुए इस बजट में मुस्लिमों के लिए कई बड़े ऐलान किये गए हैं। मदरसे, कब्रिस्तान और हज भवन के लिए कांग्रेस सरकार पैसा देगी। इतना ही नहीं मौलवियों के स्टार्टअप से लेकर ITI बनाने तक कई अहम घोषणाएं की गई है। बीजेपी ने इस बजट को मुस्लिम लीग बजट बताया है।

कांग्रेस सरकार ने वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीनीकरण तथा मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों के हक़ में बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी टेंडरों में उन्हें 4 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। मस्जिदों के इमामों का मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। यह जैन पुजारियों और सिख ग्रंथियों को भी दी जाएगी।

Karnataka State Budget | For repair and renovation of Waqf properties and for providing infrastructure and protection of Muslim burial grounds an amount of Rs. 150 crore has been provided.

— ANI (@ANI) March 7, 2025