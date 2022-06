देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल शाम हुए बस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह बस मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से 28 तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। वे कल्ड शाम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच गए थे। सीएम शिवराज के साथ मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और चार वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं. सीएम शिवराज ने रात में खुद देहरादून में रेस्क्यू और घायलों की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की। इसके बाद आज सुबह वे उत्तरकाशी जिले के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे।

Dehradun, Uttarakhand | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan meets people who got injured in the bus accident in Uttarkashi district yesterday, June 5

The bus was carrying pilgrims from Madhya Pradesh's Panna district. 25 people have died in the incident pic.twitter.com/yz34hPOn77

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022