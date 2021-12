नई दिल्ली. Mother-teresa-bank-account-freeze पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर वार किया है. उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा की बनाई गई संस्था के सभी बैंक एकाउंट्स केंद्र सरकार ने बंद कर दिए है. लेकिन ममता के ट्वीट पर मिशनरीज का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और सभी बैंक एकाउंट्स चालू है.

Shocked to hear that on Christmas, Union Ministry FROZE ALL BANK ACCOUNTS of Mother Teresa’s Missionaries of Charity in India!

Their 22,000 patients & employees have been left without food & medicines.

While the law is paramount, humanitarian efforts must not be compromised.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 27, 2021