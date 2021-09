नई दिल्ली. तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद के प्रवक्ता फहीम दशती रविवार को पंजशीर में तालिबान के साथ लड़ाई के दौरान मारे गए थे। नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के फेसबुक पेज ने भी एक बयान दिया, जिसमें कहा गया है, “गहरे स्पर्श और खेद के साथ, हमने आज दो प्यारे भाइयों और सहयोगियों और सेनानियों को खो दिया। अमीर साहब अहमद मसूद के कार्यालय के प्रमुख फहीम दशती, और फासीवादी समूह के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय नायक के भतीजे जनरल साहब अब्दुल वदूद ज़ोर। आपकी शहादत पर बधाई! अफगान पत्रकार फ्रूड बेजान ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि पंजशीर में फहीम दशती मारा गया है।

पिछले महीने एक पत्रकार से बात करते हुए फहीम दशती ने कहा था कि पंजशीर में प्रतिरोध बल तालिबान के खिलाफ न केवल प्रांत के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी लड़ रहे हैं।

Fahim Dashti, spokesman of National Resistance Front of #Afghanistan, has been killed in Panjshir

Three other key figures of the anti-Taliban group in Panjshir, last pocket of resistance to Taliban, have been killed tonight during clashes with the militants

Major blow.

