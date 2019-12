नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित हो चुका है. गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यह बिल संसद के उच्च सदन में पेश किया था. सदन में इस बिल पर काफी हंगामा हुआ. विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में इस बिल में संशोधन और सेलेक्ट कमिटी को भेजे जाने का प्रस्ताव भी रखा. हालांकि इसके बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल को पारित कराने में सफलता हासिल की. कांग्रेस ने इसे भारत के इतिहास में काला दिन करार दिया है. जबकि टीएमसी ने साफ कर दिया है कि यह नागरिकता संशोधन विधेयक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा. सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के सभी गैर कांग्रेसी सांसदों ने राज्यसभा में बिल का समर्थन किया.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज का दिन भारतीय संविधान के इतिहास के काले दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा. नागरिकता संशोधन बिल के पारित होना भारत के बहुलता वाले सिद्धांत पर संकुचित और कट्टर सोच की विजय है.

Congress Interim President Sonia Gandhi: Today marks a dark day in the constitutional history of India. #CitizenshipAmendmentBill2019 https://t.co/WmiN8R29mm — ANI (@ANI) December 11, 2019

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल पटेल ने कहा कि एनसीपी दो सांसद मजीद मेमन और वंदना चव्हाण बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में मौजूद नहीं थे. एक की तबियत खराब थी तो दूसरे के घर में शादी होने की वजह से वे सदन में अनुपस्थित रहे.

Praful Patel, NCP on 2 MPs of his party – Majeed Memon and Vandana Chavan not being present in Rajya Sabha: One of them is in poor health and the other has a marriage in her family. So they could not turn up. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/Z7XWG4dhOE — ANI (@ANI) December 11, 2019

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सासंद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े-बड़े वादे करती है, जबकि वादे पूरे करने में असफल ही साबित होती है. ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा.

Derek O'Brien, TMC: This government only makes big promises but all their promises fail. Mamata Di has stated clearly that NRC and CAB will not be implemented in West Bengal. pic.twitter.com/yF5zNjMjHJ — ANI (@ANI) December 11, 2019

शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था. जबकि राज्यसभा में इस बिल पर वोटिंग के दौरान शिवसेना ने वॉक आउट कर दिया. इस पर शिवसेना नेता संजय राउत से जब पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के चलते हुए अपना स्टैंड बदला? तो राउत ने कहा कि शिवसेना एक स्वतंत्र राजनैतिक पार्टी है. जो हमारे विचार थे वो हमने रखे.

केंद्र सरकार ने CAB पर सवालों के सही से जवाब नहीं दिए, इसी के चलते शिवसेना ने इस बिल का वॉक आउट करने का निर्णय लिया. पार्टी ने न ही समर्थन में और न ही विरोध में वोट डाला है.

Sanjay Raut, Shiv Sena when asked if Shiv Sena's stand over #CitizenshipAmendmentBill2019 will affect 'Maha Vikas Aghadi' govt in Maharashtra: What effect will it have? We have kept forth our view. We are an independent political party. We have our own role. pic.twitter.com/26LwZ64KLh — ANI (@ANI) December 11, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज का दिन हमारे देश और देश के भाईचारे के लिए लैंडमार्क के रूप में स्थापित हो गया है. राज्यसभा में जिन सांसदों ने CAB के समर्थन में वोटिंग की उन्हें धन्यवाद. जो लोग सालों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं यह बिल उनके लिए मरहम साबित होगा.

A landmark day for India and our nation’s ethos of compassion and brotherhood! Glad that the #CAB2019 has been passed in the #RajyaSabha. Gratitude to all the MPs who voted in favour of the Bill. This Bill will alleviate the suffering of many who faced persecution for years. — Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद किया. योगी ने कहा कि आज का दिन संसद के इतिहास का स्वर्ण दिवस है. यह सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण संभव हो सका है. नागरिकता संशोधन बिल से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के असली चेहरे भी सामने आ गए हैं.

CM Yogi Adityanath on #CitizenshipAmendmentBill2019: I express my heartfelt gratitude to PM Modi and Home Minister Amit Shah. This golden day of the Parliamentary history of India became possible only due to Modi ji. It also revealed the true face of Congress party & its allies. pic.twitter.com/w9zwkNdl5j — ANI UP (@ANINewsUP) December 11, 2019

नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन के चलते गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविधालयों में परीक्षाएं 16 दिसंबर तक स्थगित

नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पारित, नरेंद्र मोदी सरकार को मिली बड़ी सफलता

