नई दिल्ली. China Built 4 Villages in Bhutanese Territory-चीन ने भारत और भूटान के साथ एक नई चाल चली है. चीनी सैन्य विकास पर एक प्रमुख उपग्रह इमेजरी विशेषज्ञ द्वारा ट्वीट किए गए नए उपग्रह चित्र के मुताबिक पिछले वर्ष मई से लेकर इस वर्ष नवंबर तक चीन ने दौरान भूटानी क्षेत्र में 4 गांव बसाये हैं। लगभग 100 वर्ग किमी के क्षेत्र में कई नए गाँव फैले हुए दिखाई देते हैं। विवादित भूमि डोकलाम पठार के पास स्थित है, जहां 2017 में भारत और चीन का आमना-सामना हुआ था, जिसके बाद चीन ने इस क्षेत्र में सड़क निर्माण गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए भारतीय सुरक्षा को दरकिनार कर दिया.

100 Square KMs of “land grab” & illegal incursion and setting 4 new villages by #China in #Bhutan, next to Doklam is a blow to India’s “National Security”.

This happened between May-Nov 2021.

• Why is PM ‘mum’?

• Who will defend National Security?https://t.co/Ez1029RVHO

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 18, 2021