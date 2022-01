नई दिल्ली. Child Vaccination भारत बायोटेक ने मंगलवार को हेल्थ केयर वर्कर्स से एक ख़ास अपील की है. कंपनी ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स यह सुनिश्चित करें कि 15-18 साल के आयु वर्ग के किशोरों को सिर्फ ‘कोवैक्सीन’ ही लगाई जाए. कंपनी ने बताया कि उसे ऐसी कई रिपोर्ट मिली है जिसमें ये दावा किया गया है कि कि 15-18 साल के बच्चों को बिना मंजूर की गई वैक्सीन लगाई जा रही है. बता दें देशभर में 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चो के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया था और सके लिए सिर्फ कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी.

Bharat Biotech: "Healthcare workers are requested to ensure that only COVAXIN is administered to individuals in 15-18 age group," following reports of unapproved COVID vaccines being given to 15-18 year age group pic.twitter.com/GpboR1nFeV

