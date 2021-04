नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर शनिवार को मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ के 21 जवान शहीद हो गए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि लापता जवानों का पता लगाने के लिए एक सुदृढीकरण दल को घटनास्थल पर भेजा गया. समाचार चैनलों ने दिखाया कि लापता जवानों के ठिकाने का पता लगाने के लिए हवाई निगरानी जारी थी. नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पांच सुरक्षाकर्मी मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए. 31 घायलों में से 16 सीआरपीएफ के जवान हैं. घायल जवानों में 23 को बीजापुर अस्पताल और 7 को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए पांच सुरक्षाकर्मियों में से दो के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं. मुठभेड़ स्थल से एक महिला माओवादी का शव भी बरामद किया गया.

समाचार एजेंसी एएनआई ने बाद में बताया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा-बीजापुर मुठभेड़ स्थल से 21 और शव बरामद किए गए. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शव सुरक्षाकर्मियों के थे या नक्सलियों के. मारे गए जवानों की संख्या की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और स्थिति का जायजा लिया. शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक कुलदीप सिंह को भी स्थिति का आकलन करने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा करने का निर्देश दिया.

शाह ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि चरमपंथियों से लड़ते हुए अपनी जान देने वाले सुरक्षाकर्मियों की वीरता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा.

नक्सल ऑपरेशन ओपी पाल ने कहा कि राज्य के पुलिस उपमहानिरीक्षक (विरोधी), सुरक्षा बलों की अलग-अलग संयुक्त टीमों ने शुक्रवार की रात को नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले दक्षिण बस्तर के जंगलों में बीजापुर और सुकमा जिलों से एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया था.

I bow to the sacrifices of our brave security personnel martyred while fighting Maoists in Chhattisgarh. Nation will never forget their valour. My condolences are with their families. We will continue our fight against these enemies of peace & progress. May injured recover soon.

— Amit Shah (@AmitShah) April 4, 2021