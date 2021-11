चेन्नई, चेन्नई में इन दिनों बादल कहर बनकर बरस ( Tamil Nadu Rains ) रहे हैं, राज्य में भारी बारिश ( Chennai Rains ) से सड़कें सैलाब बन गई हैं. ये बेमौसम बरसात राज्य में कहर ढा रही है, भारी बारिश के चलते तमिलनाडु में 12 लोगों की मौत हो गई है. हालांकि, राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीमों की तैनाती की गई है. राज्य में भारी बारिश के चलते 2 दिन से बिजली नहीं है, बारिश से हालत इतने बिगड़ रहे हैं कि अस्पतालों में भी जलभराव देखने को मिल रहा है.

चेन्नई में इन दिनों इस तरह भारी बारिश हो रही है कि सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं, इसी क्रम में तमिलनाडु में भी भारी बारिश से हालत खराब है. भारी बारिश के चलते राज्य में 2 दिन से बिजली नहीं है, साथ ही लोगों को खाने की दिक्क्तों का भी सामना करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री स्टालिन के दफ्तर के बाहर भी जलभराव देखने को मिल रहा है. इस बीच सीएम स्टालिन लगातार राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं. इस आफत वाली बारिश ने अब तक 14 लोगों की जान ले ली है.

तमिलनाडु में वर्तमान मौसम की स्थिति पर आईएमडी के डीडीजीएम डॉ. एस. बालचंद्रन ने कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है. कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है.

The Depression over SW BoB lay centred at 0830hrs IST today about 130 km east-southeast of Chennai and 150 km east-northeast of Puducherry. To move west-northwestwards and cross north Tamil Nadu & adjoining south Andhra Pradesh coasts around Chennai during the evening of today. pic.twitter.com/mKmG6KqcUF

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 11, 2021