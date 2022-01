नई दिल्ली. Chandigarh Schools Reopen देशभर में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ समय से कमी देखी गई है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में कल से स्कूल/कॉलेज कल से खुल रहे हैं. इसी सिलसिले में कल यानि 1 फ़रवरी से चंडीगढ़ में स्कूल खुलने जा रहा है. उच्च शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ प्रशासन (Directorate of Higher Education Chandigarh Administration) ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कू और कॉलेज में केवल वहीँ बच्चो को इज़ाज़त दी जाएगी, जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होंगे, अन्य सभी बच्चो को पहले वैक्सीन को दोनों अथवा एक डोज़ लेनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें स्कूल कैंपस में अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही आदेश में बताया गया कि 1 फरवरी से सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों, जैसे- पॉलिटेक्निक आईटीआई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी.

1) सभी 15 से 18 साल के छात्रों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कम से कम एक डोज लेना जरूरी होगा. जो बच्चे बिना वैक्सीनेशन के स्कूल में एंट्री लेना चाहेंगे, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तथा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फुल वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा.

(2) सभी पब्लिक लाइब्रेरी और ब्रांचों को कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocols) के पालन के साथ ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है.

(3) सभी कोचिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति है.

(4) भारत सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित कोरोना दिशानिर्देशों (मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन) का कड़ाई से पालन पालन करना होगा और संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन ठीक तरीके से हो.

Universities/Colleges and other institutes of higher education shall be allowed to reopen, with certain restrictions & adherence to all #COVID19 protocols, Directorate of Higher Education Chandigarh Administration said in an order pic.twitter.com/e8od9BSpwH

