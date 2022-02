उत्तराखंड. Uttrakhand Election 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारको की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ मनमोहन सिंह, सोनिया गाँधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब के सीएम चरणजीत एस चन्नी के नाम शामिल हैं. वहीँ आज चुनावी समर में जान फूंकने के लिए प्रियंका गाँधी वाड्रा ने देहरादून में जनसभा व वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजिन की सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के रहते हुए महंगाई चरम पर है. आशा बहने और महिलाए परेशान है, लेकिन बीजेपी के लोग इनसब से वाकिफ नहीं है. बीजेपी के लोग केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते है, उन्हें बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है. प्रियंका गाँधी ने कहा कि कांग्रेस के रहते हुए प्रदेश में कई करोड़ रुपए के कार्य हुए जिसे जनता आज भी जानती है.

Congress released the list of star campaigners for the Uttarakhand Assembly elections to be held on February 14.

List of 30 leaders of Congress campaigners included the names of Sonia Gandhi, Dr Manmohan Singh, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Punjab CM Charanjit S Channi pic.twitter.com/xUy6swaQE3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 2, 2022