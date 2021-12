तमिलनाडु. आज तमिलनाडु के कुन्नूर में बड़ा हादसा हो गया. यहाँ, भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलिकाप्टर क्रैश हो गया जिसमें, CDS बिपिन रावत ( CDS Bipin Rawat ) समेत 14 लोग सवार थे. हादसे के बाद उन्हें वेलिंग्टन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अफ़सोस अब वो हमारे बीच नहीं रहे. भारतीय वायुसेना ने खुद सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि की है.

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.

बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ के रूप में कार्यरत थे. बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्‍य सैन्‍य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे. जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी.

CDS विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 में हुआ था. उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री-मीडिया स्ट्रैटेजिक स्टडीज में पीएचडी की थी। उनके पिता सेना से लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए थे. उन्होंने देश के कई हिस्सों में सेना की कमान संभालते हुए बड़े-बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है. CDS विपिन रावत ने 1978 में सेना में शामिल हुए थे. उन्होंने सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में आर्मी में सफर शुरू किया और अभी सीडीएस जनरल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. विपिन रावत ने सेना में 4 दशक से ज़्यादा का समय बिताया है और इसी आधार पर उन्हें वीरता और अतिविशिष्‍ट पदको से सम्मानित किया गया हैं.

भारतीय वायु सेना ने ट्विटर पर घटना की पुष्टि की और कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं.

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.

