नई दिल्ली. मंगलवार को केंद्र द्वारा घोषणा की गई कि सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए रद्द कर दी गई हैय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. इसके पहले इस परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी राज्यों से राय मांगी गई थी. आइए जानते हैं किन नेताओं ने परीक्षा रद्द होने पर अपनी क्या राय दी.

पीएम मोदी ने अध्यक्षता के बाद ट्वीट किया “भारत सरकार ने बारहवीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ भविष्य की रक्षा करता है.”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. हम सभी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे. एक बड़ी राहत.”

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “हम फैसले का स्वागत करते हैं. यह फैसला छात्रों और शिक्षकों के पक्ष में है. पहले हमने भी यही मांग की थी. छात्रों की गणना उनके पहले के प्रदर्शन के आधार पर की जानी चाहिए.”

सीबीएसई परीक्षा रद्द करने पर मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने महामारी की स्थिति को देखते हुए सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि माता-पिता, बच्चे दोनों इस फैसले का इंतजार कर रहे थे.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीबीएसई बारहवीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा.

एक सरकारी बयान में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता को समाप्त किया जाना चाहिए और छात्रों को ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.मोदी ने आगे कहा कि सभी हितधारकों को छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता और शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 12वीं के छात्रों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए मुबारकबाद. सभी अनिश्चितताओं और तनावों के बाद, आप आज आराम करना और जश्न मनाना डिज़र्व करते हैं. सभी के सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं.”.

