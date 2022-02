नई दिल्ली. Emergency In Canada कनाडा में लोग कोविड प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए अलग-अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे है. देश में जारी प्रदर्शन को रोकने के लिए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आपातकाल का ऐलान किया है. उन्होंने इस बात का ऐलान ट्विटर के जरिए किया है. दरअसल यहां पिछले कुछ समय से देश के ट्रक ड्राइवर्स पीएम के फैसले से नाराज चल रहे है, जिसके चलते उन्होंने राजधानी ओटावा समेत कई जगह पर उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की थी. लगातार बढ़ते प्रदर्शन और आंदोलन को देखते हुए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे इसे खत्म करने के लिए आपातकाल लागू कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल काफी मुश्किल समय में किया जाता है, इससे हमारी इकॉनमी के साथ जनता की सुरक्षा पर भी बन आई है. हम अवैध और जोखिम वाली गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते.’

The scope of these measures will be time-limited, geographically-targeted, and proportionate to the threats they are meant to address. The Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies, at all levels, wherever needed across the country.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2022