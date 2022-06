चंपावत: आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाग्य का फैसला होना है. चंपावत विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. इस चुनाव में सीएम धामी के साथ-साथ पार्टी की भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है. पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी से है। बता दें इस विधानसभा सीट पर कुल 151 मतदान केद्रों में प्रातः सात बजे से शाम पांच बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ और इस दौरान करीब 64 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

64% voter turnout recorded in the Champawat assembly by-election today. The final percentage will be released after the polling parties deployed in hilly areas reach the headquarters by tomorrow: Uttarakhand Chief Electoral Officer Saujanya

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 31, 2022