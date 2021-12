नई दिल्ली. State bank technology upgradation अगर आपका बैंक अकाउंट भी भारतीय स्टेट बैंक में है तो यह खबर आपके लिए अहम है. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शनिवार और रविवार को छुट्ठी की वजह से बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान SBI के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, YONO ,UPI किसी भी मोड का इस्तेमाल नहीं कर पाऐंगे।

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के मुताबिक ग्राहक कुल 300 मिनिट तक SBI से जुड़े ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये 300 मिनट का बाधित समय शनिवार और रविवार को मिलाकर है. SBI ने ट्वीट कर बताया कि यह समय बैंकिंग की सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लिया जा रहा है. बता दें देश के सबसे बड़े बैंक SBI की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल 8.5 करोड़ और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल 1.9 करोड़ लोग करते हैं.

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 10, 2021