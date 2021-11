पंजाब. Petrol-Diesel Price in Punjab पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव में 05 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का ऐलान किया है. पंजाब सरकार के मुताबिक, नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी. बता दें केंद्र केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्यों में वैट (VAT) घटाया जा रहा है.

सीएम चन्नी का फैसला

सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब में 20 साल में पहली बार पेट्रोल-डीजल के वैट में ऐतिहासिक कटौती हुई है. पंजाब में आज (रविवार) आधी रात से पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। पंजाब के निकट सभी राज्यों से वेट को कम कर दिया था जिसके चलते सरकार पर दबाव बना हुआ था. पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के लिए पंजाब में अकाली दाल ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी किया था.

Petrol & Diesel prices impact every household, industry & agriculture of the State. Taking a landmark historic decision, the Govt. of Punjab has reduced the Petrol prices by Rs. 10 & Diesel prices by Rs.5 per litre. pic.twitter.com/7GqGvqszWt

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 7, 2021