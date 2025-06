UP:उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां मसानी थाना क्षेत्र के गोविंद नगर इलाके में अचानक 8 मकान गिर गए। इनमें 12 से ज्यादा लोग दब गए और कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल नगर निगम, प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

मथुरा के सीओ सिटी भूषण वर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “हमें सूचना मिली कि मसानी थाना क्षेत्र में एक इमारत गिर गई है। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ मौके पर मौजूद है। हम जांच कर रहे हैं कि मलबे में कितने लोग फंसे हैं।”घटना के बाद लोग मलबे में दबे युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh | A building collapsed under the Masani Police Station area. Relief and rescue work is underway. More details awaited. pic.twitter.com/8RENJZ9MNA

— ANI (@ANI) June 15, 2025