नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया है. द्वारका सेक्टर-23 में डीडीए फ्लैट की इमारत ढह गयी है जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. द्वारका में डीडीए की एक इमारत नींव खोदते वक्त ढह गई. इसके बाद कुछ समय के लिए वहां अफरातफरी मच गई. ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

One person died and two injured after an under-construction house collapsed in Sector 23 of Dwarka. It is reported that while digging the foundation for a house, the wall of adjacent house collapsed: Delhi Fire Service

— ANI (@ANI) May 21, 2022