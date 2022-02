Union Budget 2022-2023 Live Updates

नई दिल्ली. Union Budget 2022-2023 Live Updates केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार का 10वां और अपना चौथा बजट लोकसभा में 11 बजे पेश करेंगी।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू

बजट 2022 को लेकर लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण चल रहा है. उन्होंने कहा कि भारत कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी आगे अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगा।

कैबिनेट की बैठक में बजट को मिली औपचारिक मुहर, थोड़ी देर में संसद में पेश होगा आम बजट

बजट 2022 को कैबिनेट की मीटिंग में औपचारिक मुहर मिल चुकी है, जिसके बाद अब थोड़ी देर में इसे संसद में पेश किया जाएगा.

Union Cabinet approves the #Budget2022; the meeting underway at the Parliament has now concluded. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Budget shortly. pic.twitter.com/jpHptTfhz0 — ANI (@ANI) February 1, 2022

बजट पर कैबिनेट मीटिंग शुरू

संसद में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा. इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ-साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल हैं.

कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंच गए है, थोड़ी देर में बैठक शुरू की जाएगी.

Prime Minister Narendra Modi arrives for the union cabinet meeting. #UnionBudget2022 will be presented in the Parliament today. pic.twitter.com/IodLV1wGAX — ANI (@ANI) February 1, 2022

कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचे अमित शाह और राजनाथ सिंह

बजट के संसद में पेश होने से पहले कैबिनेट मीटिंग के लिए सभी मंत्रियों का आना शुरू हो गया हैं. इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को इन्तजार हैं.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah, Railways, Communications and IT Minister Ashwini Vaishnaw, Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi, and others arrive at the Parliament for the union cabinet meeting ahead of the presenting of the #Budget pic.twitter.com/GtUEvt7gmo — ANI (@ANI) February 1, 2022

संसद भवन पहुंचीं सीतारमण, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद संसद भवन पहुंच चुकी है. थोड़ी देर बाद बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament. She will present the #UnionBudget2022 today. pic.twitter.com/2clpUnZMlw — ANI (@ANI) February 1, 2022

बजट पेपर संसद भवन पहुंचे

निर्मला सीतारमण करीब एक घंटे बाद संसद में बजट को पेश करेंगी। वहीँ इससे पहले बजट पेपर संसद भवन पहुंच चुके हैं.

Delhi | A truck loaded with budget copies arrives at Parliament, ahead of the presentation of #UnionBudget2022 pic.twitter.com/3jqaoW5yBw — ANI (@ANI) February 1, 2022

राष्ट्रपति कोविंद से मिलीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman along with Ministers of State for Finance, Dr Bhagwat Kishanrao Karad, Shri Pankaj Chaudhary, and senior officials of the Ministry of Finance, called on President Ram Nath Kovind before presenting the Union Budget 2022-23. pic.twitter.com/7JNZt3rOPj — ANI (@ANI) February 1, 2022

ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार किसानो को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लम्बे बजट भाषण के लिए जानी जाती हैं. साल 2019 में उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा लम्बा भाषण दिया था.

वित्त मंत्री का आज का कार्यक्रम

सुबह 9 बजे भाषण से पहले एक फोटो सेशन के लिए नॉर्थ ब्लॉक के बाहर मौजूद रहेंगी

सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी

दोपहर 3:45 बजट पर प्रेस कांफ्रेंस करेंगी

क्या बजट से पूरी होंगी ये 5 उम्मीदें?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा बजट लोकसभा में पेश करेंगी। वे कोरोना काल के बाद दूसरा बजट आज संसद के सामने रखेंगी, इस बजट से आम जनता को कई बड़ी उम्मीदें है. इस बजट में बढ़ती महंगाई (Inflation), एग्री सेक्टर (Agri Sector) और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat), बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन (Tax Deduction) को लेकर बदलाव आदि अहम मुद्दे हैं, जिनके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहने की उम्मीद है.

किसानो को लेकर हो सकता हैं बड़ा ऐलान

मोदी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज किसानों को बड़ी भेंट दे सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में ​किसानो के लिए नई लोन स्कीम लेकर आ सकती है. जिसके तहत एक लाख रुपये तक का कृषि लोन शून्य फीसदी के दर पर एक से पाच साल के अवधि के लिए दिया जा सकता है. लेकिन इसके लिए किसान को तय समय पर कर्ज का भुगतान करना होगा।

