नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साल 2020-21 का आम बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पांच लाख रूपये तक की सालाना आय करमुक्त होगी यानी लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

पांच लाख से 7.5 लाख तक की आय वालों को 10 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय वालों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा जो पहले 20 प्रतिशत था.

FM Nirmala Sitharaman: We propose to bring a personal income tax regime, where income tax rates will be reduced, so now, person earning between Rs 5-7.5 lakhs will be required to pay tax at 10% against current 20%. pic.twitter.com/NTwxGegLt1

— ANI (@ANI) February 1, 2020