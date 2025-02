नई दिल्ली। इन दिनों भारत में छावा मूवी की धूम मची हुई है। यह फिल्म वीर संभा जी पर है, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा था। उनकी जीभ काट दी थी, उनकी आंखों को फोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी की तारीफ की है। दूसरी तरफ एक लॉबी मुगलों के महिमामंडन में लगी हुई है। कुछ लोग औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच एक मुस्लिम लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में मुस्लिम लड़की कहती है कि मैं मुस्लिम हूं और दूसरी बार छावा मूवी देखने आई हूँ। मैं मुसलमान होकर भी संभा जी महाराज को सपोर्ट करती हूं। लड़की इस दौरान कहती है कि औरंगजेब की मजार को हटा देना चाहिए। मैं संभा जी महाराज की सपोर्टर हूं। लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उसकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं कि जहां एक तरफ पूरा मुस्लिम तबका औरंगजेब की महिमामंडन में लगा हुआ है तो एक लड़की आकर कब्र हटाने की बात कर रही है।

Now muslim are understanding mughal have been spiting in their mouth and converted them.

