जीत की खुशी में खुद को नहीं संभाल पाए BJP कार्यकर्ता, फूट-फूटकर लगे रोने, वायरल वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना में जनता पार्टी (BJP) को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं करीब 26 साल बाद पार्टी राजधानी में सत्ता में वापसी की ओर बढ़ रही है। इस बीच बीजेपी के एक कार्यकर्ता पुनीत वोहरा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पार्टी को जीत की ओर बढ़ते देखते हुए इतने भावुक हो गए कि वह खुद को संभाल नहीं पाए. वीडियो में देखा जा सकता है कि जश्न के दौरान कार्यकर्ता खुशी के कारण फूटफूट रोने लगे. इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ता उन्हें संभालते नजर आ रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “परंपरा जारी रहेगी।” दरअसल, विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पीएम मोदी अक्सर पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी उन्होंने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।

#DelhiElections2025 | BJP worker Puneet Vohra gets emotional during celebrations as the official trends indicate BJP coming back to power in the National Capital pic.twitter.com/KzcxXaHQSY

— ANI (@ANI) February 8, 2025