नई दिल्ली . Bjp-sambit-patra प्रधानम्नत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामलें में सियासत ठण्ड में भी गरमाई हुई है. सुरक्षा चूक मामलें को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस की सुप्रीमो प्रियंका गाँधी से फ़ोन पर बात की. चन्नी की इस बातचीत पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया है.

A sitting CM briefs Priyanka Vadra on PM’s security!

Why?

What constitutional post does Priyanka hold & who’s She to be kept on loop regarding PM’s security?

Channi Saab ..be truthful..you must have said to her “काम हो गया सी …आपने जो बोला था,वो हो गया!” https://t.co/52pyIu4ccs

— Sambit Patra (@sambitswaraj) January 9, 2022