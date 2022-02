हरियाणा. Hijab Controversy हिजाब विवाद पर लगातार सियासत गरमाई हुई है. वैसे तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर मुद्दे पर विरोधियों को घेरते रहते है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या बजट. एकबार फिर गृह मंत्री हिजाब मामलें पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने जो विभाजनकारी नीतियों का बीज बोया अब वह बड़ा हो गया है. विज ने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाईं. सोन्ग्रेस्स पार्टी इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते और इस सोच ने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया.

दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर लगातार प्रदेश में हंगामा जारी है. छात्रों के प्रदर्शन के चलते राज्य सरकार ने 16 फ़रवरी तक प्रदेश में सभी शिक्षण संसथान बंद किए हुए है. हिजाब विवाद पर कल यानि 14 फ़रवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसपर सभी लोगों समेत सुप्रीमकोर्ट की निगाहें भी टिकी हुई है.

#WATCH | It's because of the divisive seed sown by Congress that the country doesn't live in peace even today, 'sometimes in the form of terrorists, sometimes in the form of Hijabs'. They got the country partitioned in the name of Hindus, Muslims:Haryana Minister Anil Vij (12.2) pic.twitter.com/IqQPzkoUPY

— ANI (@ANI) February 13, 2022