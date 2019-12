नई दिल्ली. अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें भारत से जम्मू-कश्मीर में संचार और सामूहिक प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए कहा गया है, साथ ही भारत की सीमा पार आतंकवाद से आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया है. संकल्प संख्या 745 को शुक्रवार को भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट विधायक प्रमिला जयपाल ने रिपब्लिकन सांसद स्टीव वॉटकिंस के साथ पेश किया था. राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के तहत धारा 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिए अब चार महीने से अधिक समय हो गया है. अधिकांश लोगों के लिए इंटरनेट कट ऑफ रहता है.

अमेरिका में संकल्प, जिसे डाउस में मतदान करने के लिए रखा जाएगा में कहा गया है कि भारत सरकार से अपील करते हैं कि संचार पर शेष प्रतिबंधों को हटाएं और पूरे जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट पहुंच को जल्द से जल्द बहाल करें; जम्मू और कश्मीर में तेजी से मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करें, कंडीशनिंग से रिहा करने की इच्छा पर किसी भी राजनीतिक गतिविधियों और भाषणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्ताक्षर करने की इच्छा पर हिरासत में लिए गए लोगों को, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यवेक्षकों और पत्रकारों को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने और पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति दें, बिना उच्चतम स्तर पर धमकियों और निंदा, सभी धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा, जिसमें हिंसा भी शामिल है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित है.

The Indian government must quickly lift restrictions on cell phones and internet access, release arbitrarily detained people, protect free speech and peaceful protest, and condemn all religiously motivated violence at the highest levels across India.

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) December 8, 2019