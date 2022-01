पंजाब. Punjab Election पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन करना शुरू कर दिया। नामांकन के बाद नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं. इसी कड़ी में आज पंजाब के शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) ने अमृतसर पूर्व से अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीँ नामांकन पत्र जमा करने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता अपने विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी मां का नहीं हो सका वो जनता का क्‍या होगा.

बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के रहते हुए अमृतसर पूर्व का विकास नहीं हो सकता, यदि चन्नी उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनाते है तो हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुखिया बनने के लिए पाकिस्तान चले जाए. उन्होंने कहा कि लोग सिद्धू को जानने लगे है और उनसे परेशान है. वहीँ पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है क्योकि उनकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उनपर गंभीर आरोप लगाए है.

There's no development here (Amritsar East). If CM Channi won't make him (Sidhu) the CM, he can even go to Pak to become head of Pakistan Muslim League. People are exposing his models. If he can't be of his own mother how will he be yours(public): SAD leader Bikram Singh Majithia pic.twitter.com/JVBiksaC7O

