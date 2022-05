पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के 30 सालों में बिहार में विकास न होने वाले बयान पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है. उन्होने कहा कि पीके कौन है? मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पीके कौन है, क्या है? मुझे उनके ठिकाने का कोई पता नहीं है. इसके अलावा RJD नेता ने सीएए-एनआरसी को लेकर कहा कि वे इसको लेकर पूरी तरीके से क्लियर है. उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध कर रहे है और आगे भी संसद में इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि फिलहाल ये बिहार में लागू होगा.

Bihar | Prashant Kishor's statement does not make any sense. I am not aware of his whereabouts, who is he? He has never been a factor in anything so far: RJD leader Tejashwi Yadav on Prashant Kishor's statement about Bihar has not seen any development in the last 30 years (07.05) pic.twitter.com/YCXdCRetHc

— ANI (@ANI) May 8, 2022