सीवान. महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों के मामलों में एक और चौंकाने वाली घटना यह है कि एक किशोर लड़की को केरोसिन से नहला कर उसे जिंदा जला दिया गया. बिहार में उसके प्रेमी ने पहले उसका अपहरण कर लिया. घटना बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में हुई. पीड़िता का शरीर 80 प्रतिशत जल गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी शादी के बहाने पिछले कई महीनों से लड़की का यौन शोषण कर रहा था. लड़की को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है, उसने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया. गुस्से में, अपने दोस्तों के साथ आरोपी लड़की के घर पहुंचा और उसे केरोसिन डालकर आग लगा दी.

पुलिस ने कहा कि आरोपी जो इस समय फरार है का पता लगाने के लिए एक पैंथर लॉन्च किया गया है. इस बीच, पीड़िता के भाई ने भी पुष्टि की है कि लड़की को उस आदमी द्वारा आग लगाई गई थी जिसके साथ वह रिश्ते में थी. बेतिया की एसपी नताशा गुड़िया का कहना है कि बेतिया में एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अगवा कर लिया. दोनों में प्रेम संबंध थे. लड़की एक महीने की गर्भवती होने का दावा करती है. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई है. जांच जारी है.

Bihar: A minor girl allegedly set ablaze by a man in Betia today. Betia SP Nitasha Gudiya says,"The two had a love affair. The girl claims to be one-month pregnant. Team has been constituted to arrest the accused. Investigation underway.' pic.twitter.com/ekNMrzfpYv

