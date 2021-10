बिहार. लालू यादव भक्त चरण दास को ‘भकचोन्हर’ कहने के बाद से विवादों में घिरे हुए हैं. इस पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि लालू जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है. उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की दलित समुदाय की भावना को ठेस पहुंची है. इस मामले में आरजेडी ने लालू का बचाव करते हुए भक्त चरण दास को ही आर एस एस का एजेंट बताया है.

बीते दिनों लालू यादव ने भक्त चरण दास को ‘भकचोन्हर’ कहा था. बता दें कि ‘भकचोन्हर’ का अर्थ मुर्ख होता है. लालू अपने इस बयान के बाद विवादों में घिरे नज़र आए. उनकी इस टिपण्णी पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने भी आपत्ति जताई है, उन्होंने इसे एससी एसटी एक्ट का मामला बताया था.

A respected leader has used objectionable language against Bihar Congress in-charge Bhakta Charan Das, hurting self-respect of Dalit community of Bihar & the country and qualifies as an offence under SC/ST Act: Congress leader Meira Kumar on Lalu Prasad's 'bhakchonhar' remark https://t.co/m1PGfKd5M5 pic.twitter.com/NjVo5TbVsl

— ANI (@ANI) October 25, 2021