दिल्ली में वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम प्रदर्शन, उमड़ा जनसैलाब, मोदी-शाह की बढ़ी चिंता?

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संसद से पारित होने के बाद अब देशभर में मुस्लिम संगठनों द्वारा इसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोमवार 22 अप्रैल को दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की अगुवाई में हो रहे इन आंदोलनों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय से जुड़े धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा बताई जा रही है।

बता दें कि पिछले महीने मार्च में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद अब इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया जा रहा है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित एक बड़ी जनसभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह किसानों ने अपने आंदोलन से सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया था, उसी तरह मुस्लिम समुदाय भी शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।

देश के कई शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। AIMPLB ने इस कानून को भारतीय लोकतंत्र पर ‘काला धब्बा’ करार देते हुए कहा है कि सरकार ने मुस्लिम समाज की भावनाओं और संगठनों की बात को नजरअंदाज किया है। संगठन का आरोप है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है।

